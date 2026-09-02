Inditex 53.05 CHF -1.75% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit erneut soliden Quartalsergebnissen der Spanier, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht am 9. September schrieb./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 18:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.