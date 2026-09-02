Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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02.09.2026
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03.09.2026 06:37:37
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit erneut soliden Quartalsergebnissen der Spanier, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht am 9. September schrieb./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 18:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
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Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56.76 €
|
Abst. Kursziel*:
5.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.61%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse