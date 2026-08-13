Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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13.08.2026 10:02:20
EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Inditex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Inditex-Papier bei 42.66 EUR. Bei einem Inditex-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.344 Inditex-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 57.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.72 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 35.72 Prozent vermehrt.
Inditex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 183.49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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