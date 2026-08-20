Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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20.08.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Inditex-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Inditex-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33.99 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29.420 Inditex-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’714.62 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 19.08.2026 auf 58.28 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71.46 Prozent erhöht.
Inditex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 177.82 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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