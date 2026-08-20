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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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Profitabler Inditex-Einstieg? 20.08.2026 10:02:04

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Inditex
53.79 CHF -1.07%
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Inditex-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Inditex-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33.99 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29.420 Inditex-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’714.62 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 19.08.2026 auf 58.28 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71.46 Prozent erhöht.

Inditex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 177.82 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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20.07.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
10.07.26 Inditex Outperform Bernstein Research
15.06.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08.06.26 Inditex Buy UBS AG
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’985.94 19.98 SRQBMU
Short 15’309.52 13.77 SYBKYU
Short 15’872.62 8.91 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’368.79 20.08.2026 11:06:32
Long 13’844.50 19.98 SHBTNU
Long 13’501.76 13.83 SJB42U
Long 12’891.14 8.75 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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