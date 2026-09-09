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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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09.09.2026 08:27:41

Inditex Outperform

Inditex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Dank der starken Dynamik liege der Umsatz des Textilkonzerns im zweiten Quartal knapp über seiner Schätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Ergebnis je Aktie habe wegen der gestiegenen Kosten zwar ein wenig enttäuscht. Doch die jüngste Geschäftsentwicklung sei sehr beeindruckend./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
54.66 € 		Abst. Kursziel*:
15.26%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
54.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.30%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
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