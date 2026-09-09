Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Dank der starken Dynamik liege der Umsatz des Textilkonzerns im zweiten Quartal knapp über seiner Schätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Ergebnis je Aktie habe wegen der gestiegenen Kosten zwar ein wenig enttäuscht. Doch die jüngste Geschäftsentwicklung sei sehr beeindruckend./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54.66 €
|
Abst. Kursziel*:
15.26%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
54.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.30%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
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