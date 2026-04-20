HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77.86 €
|
Abst. Kursziel*:
15.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.21%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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