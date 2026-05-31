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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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17:36:56
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01.06.2026 18:28:09

HENSOLDT Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 95 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die deutliche Erhöhung des Free-Cashflow-Jahresziels sei vor dem Hintergrund der Erholung in den vergangenen zwei Wochen größtenteils schon im Kurs eingepreist gewesen, schrieb Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Modell führe der angepeilte Mittelzufluss aber zu einem etwas höheren Kursziel für die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
97.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
83.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
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