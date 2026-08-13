HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rüstungselektronik-Unternehmen dürfte mit Blick auf die Jahresziele auch im zweiten Halbjahr Aufwärtspotenzial haben, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage sei unverändert dynamisch, was auch die mittelfristigen Aussichten stütze./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94.90 €
|
Abst. Kursziel*:
10.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.46%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|86.52
|2.93%
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|13:22
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LEG Immobilien Neutral
|13:19
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Goldman Sachs Group Inc.
GEA Neutral
|13:19
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|11:58
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