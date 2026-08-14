HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Freitagmittag

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 94,82 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'588 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 96,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 146'155 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,13 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 33,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,707 EUR belaufen. Am 31.07.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Am 11.11.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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