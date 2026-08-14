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14.08.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Freitagvormittag an Boden

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 94,68 EUR.

HENSOLDT
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 94,68 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'530 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 95,08 EUR. Bei 93,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18'994 HENSOLDT-Aktien.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 19,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 33,27 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,707 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 671.00 Mio. EUR im Vergleich zu 549.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HENSOLDT
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