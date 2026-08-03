HENSOLDT 77.23 CHF 2.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 91 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Rüstungselektronik-Spezialisten seien - angeführt von einem herausragenden Auftragseingang - insgesamt gut ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Attraktivität des Anlagehintergrunds und habe ihn veranlasst, seine Schätzungen etwas zu erhöhen./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.