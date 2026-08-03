HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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HENSOLDT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 91 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Rüstungselektronik-Spezialisten seien - angeführt von einem herausragenden Auftragseingang - insgesamt gut ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Attraktivität des Anlagehintergrunds und habe ihn veranlasst, seine Schätzungen etwas zu erhöhen./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.90 €
|
Abst. Kursziel*:
13.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.64%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Was Analysten von der HENSOLDT-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
31.07.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
31.07.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
31.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: So performt der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.07.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu HENSOLDT
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|78.42
|6.32%
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Stellantis Neutral