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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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31.07.2026 10:33:49

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analyst Ben Brown äußerte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv über die dank der Auftragslage "leicht über den Erwartungen" liegenden Quartalszahlen und die bekräftigten Jahresziele./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:27 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.16 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
Analyst Name::
Ben Brown 		KGV*:
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