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14.08.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Nachmittag

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 96,28 EUR zu.

HENSOLDT
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Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 96,28 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'516 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 96,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 228'606 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 18,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR je Aktie ausschütten. HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 671.00 Mio. EUR im Vergleich zu 549.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Am 11.11.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HENSOLDT
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