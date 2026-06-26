Henkel vz. 67.50 CHF 1.06% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern die schnell wieder gesunkenen Ölpreise. Möglicherweise könnten den zuletzt vorgezogenen Käufen im Klebstoffgeschäft nun eher schleppende Nachkäufe folgen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.