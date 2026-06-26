Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern die schnell wieder gesunkenen Ölpreise. Möglicherweise könnten den zuletzt vorgezogenen Käufen im Klebstoffgeschäft nun eher schleppende Nachkäufe folgen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.24 €
|
Abst. Kursziel*:
3.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.77%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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