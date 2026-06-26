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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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26.06.2026 10:30:02

Henkel vz Buy

Henkel vz.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern die schnell wieder gesunkenen Ölpreise. Möglicherweise könnten den zuletzt vorgezogenen Käufen im Klebstoffgeschäft nun eher schleppende Nachkäufe folgen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
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