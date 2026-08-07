Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. das operative Halbjahresergebnis habe über dem Konsens gelegen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Henkel vz legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.2 Prozent auf 79.66 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 4.59 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 52’398 Stück. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 18.3 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST



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