Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Henkel vz-Aktie mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die erste Jahreshälfte sei durchaus überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Die Düsseldorfer müssten aber noch unter Beweis stellen, dass ihr Portfolioumbau eine höhere Bewertung rechtfertige.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:35 Uhr in Grün und gewann 0.7 Prozent auf 80.08 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 6.14 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 121’237 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 18.9 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 10.11.2026 wird Henkel vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT



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