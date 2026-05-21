Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 88 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern sei trotz Kostengegenwinds auf Kurs, was den diesjährigen Korridor für die operative Marge betrifft, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Kalendereffekte, eine gute Nachfrage aus dem Elektroniksegment und das Haarpflege-Geschäft sollten dem Konzern ein solides zweites Quartal bescheren. Seine Schätzungen reduzierte er wegen negativer Währungs- und Zinseffekte./rob/tih/niw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Kaufen
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
66.20 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
65.88 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thomas Maul
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KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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13:22
|Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform (finanzen.ch)
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20.05.26
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
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18.05.26
|Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
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15.05.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
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15.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
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13.05.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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08.05.26
|Deutsche Bank AG: Buy-Note für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
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08.05.26
|Hold-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)