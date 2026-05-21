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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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22.05.2026 15:03:29

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Henkel vz.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 88 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern sei trotz Kostengegenwinds auf Kurs, was den diesjährigen Korridor für die operative Marge betrifft, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Kalendereffekte, eine gute Nachfrage aus dem Elektroniksegment und das Haarpflege-Geschäft sollten dem Konzern ein solides zweites Quartal bescheren. Seine Schätzungen reduzierte er wegen negativer Währungs- und Zinseffekte./rob/tih/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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