Freundlicher Handel: DAX notiert am Nachmittag im Plus

Um 15:40 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.10 Prozent fester bei 26’151.79 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.186 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.038 Prozent leichter bei 26’116.27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26’126.30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26’081.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’216.68 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1.15 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der DAX auf 25’817.89 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der DAX mit 24’918.69 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bewegte sich der DAX bei 23’924.36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.57 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’403.81 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 7.18 Prozent auf 29.39 EUR), Henkel vz (+ 4.29 Prozent auf 79.82 EUR), Zalando (+ 3.84 Prozent auf 25.40 EUR), Brenntag SE (+ 2.32 Prozent auf 64.52 EUR) und Fresenius SE (+ 1.84 Prozent auf 47.51 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-5.10 Prozent auf 72.50 EUR), Rheinmetall (-4.78 Prozent auf 1’143.20 EUR), Siemens (-4.62 Prozent auf 272.75 EUR), Infineon (-1.61 Prozent auf 59.11 EUR) und Vonovia SE (-1.51 Prozent auf 20.82 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’883’290 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 219.113 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.22 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch