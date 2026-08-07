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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Analyse im Blick 07.08.2026 13:07:44

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell

Hier sind die Erkenntnisse von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Olivier Nicolai, der das Henkel vz-Papier näher betrachtet hat.

Henkel vz.
74.44 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstag. Die Unsicherheit mit Blick auf die Absatzvolumina im Klebstoffgeschäft bleibe aber bestehen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Henkel vz-Aktie konnte um 12:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.6 Prozent auf 80.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 6.25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 69’989 Henkel vz-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 18.8 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Equal Weight-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 10 Jahr
Neue Analyse: DZ BANK bewertet Henkel vz-Aktie mit Kaufen

Bildquelle: Henkel AG,Mark III Photonics / Shutterstock.com
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