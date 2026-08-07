Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstag. Die Unsicherheit mit Blick auf die Absatzvolumina im Klebstoffgeschäft bleibe aber bestehen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Henkel vz-Aktie konnte um 12:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.6 Prozent auf 80.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 6.25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 69’989 Henkel vz-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 18.8 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:47 / BST

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