Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Kennziffern des Konsumgüterkonzerns seien stark ausgefallen, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Geschäft mit Klebstoffen habe von Vorzieheffekten profitiert. Positiv wertete der Experte auch die Volumina in der Konsumentensparte./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79.46 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.87%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
79.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.38%
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Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
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