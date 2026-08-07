Henkel vz. 74.44 CHF -0.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien stark gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Für die Düsseldorfer gebe es in den kommenden zwölf Monaten allerdings keinen Mangel an Herausforderungen. Die wiedererstarkte Dynamik dürfte somit auf die Probe gestellt werden./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.