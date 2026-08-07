Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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07.08.2026
SWX
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07.08.2026 06:53:27
Henkel vz Neutral
Henkel vz.
74.44 CHF -0.27%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien stark gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Für die Düsseldorfer gebe es in den kommenden zwölf Monaten allerdings keinen Mangel an Herausforderungen. Die wiedererstarkte Dynamik dürfte somit auf die Probe gestellt werden./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
79.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.85%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.14%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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