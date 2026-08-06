Börse Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Schlussendlich schloss der DAX am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 26’165.23 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.186 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.038 Prozent leichter bei 26’116.27 Punkten in den Handel, nach 26’126.30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’229.33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’081.69 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1.20 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 06.07.2026, mit 25’817.89 Punkten bewertet. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 24’918.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, betrug der DAX-Kurs 23’924.36 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.63 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’403.81 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 6.31 Prozent auf 29.15 EUR), Henkel vz (+ 3.92 Prozent auf 79.54 EUR), Zalando (+ 2.78 Prozent auf 25.14 EUR), Brenntag SE (+ 2.51 Prozent auf 64.64 EUR) und RWE (+ 2.17 Prozent auf 56.48 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Scout24 (-6.02 Prozent auf 71.80 EUR), Siemens (-4.49 Prozent auf 273.10 EUR), Rheinmetall (-3.46 Prozent auf 1’159.00 EUR), Commerzbank (-2.19 Prozent auf 38.49 EUR) und Vonovia SE (-1.89 Prozent auf 20.74 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 11’922’322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 219.113 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch