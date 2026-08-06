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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Bewertung im Fokus 06.08.2026 15:52:44

Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Henkel vz-Aktie

Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Henkel vz-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Henkel vz-Aktie durch UBS AG.

Henkel vz.
74.44 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Sowohl das Umsatzwachstum aus eigener Kraft als auch die Mengen und Margen hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zum zweiten Quartal des Konsumgüterherstellers. Dadurch habe Henkel auch beim Ergebnis je Aktie besser abgeschnitten als prognostiziert. Das höher gesteckte Ziel für den Jahresumsatz impliziere eine Anhebung der Konsensschätzung um ein bis zwei Prozent.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:36 Uhr in Grün und gewann 4.3 Prozent auf 79.80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 11.03 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 331’833 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 18.5 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Henkel AG
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