Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
61.12CHF
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16:08:10
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27.03.2026 14:12:25
Henkel vz Neutral
Henkel vz.
61.59 CHF -0.89%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem US-Haarpflegeunternehmen Olaplex kauften sich die Düsseldorfer etwa 2 Prozent zum Konzernumsatz hinzu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagmorgen./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67.12 €
|
Abst. Kursziel*:
5.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
66.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.16%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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|Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
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26.03.26