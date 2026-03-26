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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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27.03.2026 14:12:25

Henkel vz Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem US-Haarpflegeunternehmen Olaplex kauften sich die Düsseldorfer etwa 2 Prozent zum Konzernumsatz hinzu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagmorgen./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
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