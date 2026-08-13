Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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13.08.2026 17:43:44
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Henkel vz-Aktie
DZ BANK hat eine eingehende Analyse der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel nach den vor einer Woche veröffentlichten Halbjahreszahlen von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "glänzende Haar-Geschäft" und den "Elektronik-Boom" beim Konsumgüterhersteller. Der positive Mengentrend im Bereich Consumer-Brands habe sich verfestigt. Zudem erwartet er für die Top-Marken weitere Marktanteilsgewinne. Wesentlicher Wachstumstreiber im Bereich Adhesive Technologies dürfte die steigende Anzahl an Henkel-Komponenten in Smartphones und im Elektronik-Geschäft bleiben.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 17:27 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.4 Prozent auf 77.36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 133’856 Stück. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 14.9 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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