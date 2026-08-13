DZ BANK: Kaufen-Note für Henkel vz-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel nach den vor einer Woche veröffentlichten Halbjahreszahlen von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "glänzende Haar-Geschäft" und den "Elektronik-Boom" beim Konsumgüterhersteller. Der positive Mengentrend im Bereich Consumer-Brands habe sich verfestigt. Zudem erwartet er für die Top-Marken weitere Marktanteilsgewinne. Wesentlicher Wachstumstreiber im Bereich Adhesive Technologies dürfte die steigende Anzahl an Henkel-Komponenten in Smartphones und im Elektronik-Geschäft bleiben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 17:27 Uhr 0.4 Prozent auf 77.36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133’856 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 14.9 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.