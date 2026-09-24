HelloFresh 2.41 CHF -4.66% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach reduzierten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe eine weitere enttäuschende Vorabmeldung zu den anstehenden Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies sollte die ohnehin bereits am Tiefpunkt befindliche Marktstimmung für Hellofresh weiter eintrüben./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.