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HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

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24.09.2026
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24.09.2026 22:23:27

HelloFresh Buy

HelloFresh
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach reduzierten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe eine weitere enttäuschende Vorabmeldung zu den anstehenden Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies sollte die ohnehin bereits am Tiefpunkt befindliche Marktstimmung für Hellofresh weiter eintrüben./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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222.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
258.22%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
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24.09.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
21.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
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