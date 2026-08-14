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HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

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14.08.2026
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17.08.2026 07:03:41

HelloFresh Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hellofresh mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Kochboxenversenders, der zuletzt erwartungsgemäße Quartalszahlen berichtet und die Jahresziele bestätigt habe, seien weiter günstig, schrieb Trion Reid am Freitag. Dies spiegele aber auch das fehlende Wachstum wider. Für die Jahresziele sei nun der Zeitraum nach den zu Ende gehenden Schulferien entscheidend - hier sieht der Experte Risiken./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Analyst Name::
Trion Reid 		KGV*:
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