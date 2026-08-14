HelloFresh 2.92 CHF -9.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hellofresh mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Kochboxenversenders, der zuletzt erwartungsgemäße Quartalszahlen berichtet und die Jahresziele bestätigt habe, seien weiter günstig, schrieb Trion Reid am Freitag. Dies spiegele aber auch das fehlende Wachstum wider. Für die Jahresziele sei nun der Zeitraum nach den zu Ende gehenden Schulferien entscheidend - hier sieht der Experte Risiken./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.