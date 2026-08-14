HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hellofresh mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Kochboxenversenders, der zuletzt erwartungsgemäße Quartalszahlen berichtet und die Jahresziele bestätigt habe, seien weiter günstig, schrieb Trion Reid am Freitag. Dies spiegele aber auch das fehlende Wachstum wider. Für die Jahresziele sei nun der Zeitraum nach den zu Ende gehenden Schulferien entscheidend - hier sieht der Experte Risiken./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3.12 €
|
Abst. Kursziel*:
188.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
186.72%
|
Analyst Name::
Trion Reid
|
KGV*:
-
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