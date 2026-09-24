XETRA-Handel So entwickelt sich der SDAX nachmittags

Um 15:40 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0.98 Prozent auf 18’165.33 Punkte nach. Die SDAX-Mitglieder sind damit 92.991 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.235 Prozent tiefer bei 18’302.56 Punkten, nach 18’345.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’302.56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’122.70 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 0.095 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Stand von 18’437.38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’963.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’024.23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Medios (+ 6.00 Prozent auf 10.60 EUR), Shelly (+ 3.57 Prozent auf 66.70 EUR), Deutsche Euroshop (+ 2.96 Prozent auf 18.06 EUR), Springer Nature (+ 2.74 Prozent auf 20.65 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2.10 Prozent auf 24.30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-9.49 Prozent auf 14.30 EUR), Basler (-6.48 Prozent auf 23.10 EUR), OHB SE (-5.56 Prozent auf 166.60 EUR), secunet Security Networks (-5.24 Prozent auf 235.00 EUR) und HelloFresh (-4.33 Prozent auf 2.58 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 394’253 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.229 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch