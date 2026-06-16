HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe wegen der schleppenden Neukundengewinnung seine Schätzungen für den Kochboxenversender gekürzt und liege für das Jahr nun am unteren Ende der Unternehmenszielspanne, schrieb Trion Reid in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Für das zweite Quartal rechnet er mit einer organischen Umsatzabschwächung gegenüber dem Jahresauftakt. In der zweiten Jahreshälfte sollten sich aber die strategischen Investitionen zunehmend bemerkbar machen. Daher bleibe er angesichts der attraktiven Bewertung bei seinem positiven Blick auf die Aktie./rob/gl/bek;