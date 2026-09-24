Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste

Am Donnerstag sank der SDAX via XETRA schlussendlich um 1.52 Prozent auf 18’067.72 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 92.991 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.235 Prozent auf 18’302.56 Punkte an der Kurstafel, nach 18’345.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’302.56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’067.72 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0.632 Prozent nach. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 18’437.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, notierte der SDAX bei 17’963.71 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Wert von 17’024.23 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.10 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Medios (+ 7.60 Prozent auf 10.76 EUR), Shelly (+ 4.04 Prozent auf 67.00 EUR), Springer Nature (+ 3.48 Prozent auf 20.80 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3.36 Prozent auf 24.60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2.80 Prozent auf 31.54 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen secunet Security Networks (-8.67 Prozent auf 226.50 EUR), LPKF Laser Electronics (-8.23 Prozent auf 14.50 EUR), Basler (-6.28 Prozent auf 23.15 EUR), HelloFresh (-6.15 Prozent auf 2.53 EUR) und Vincorion (-4.84 Prozent auf 17.59 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’019’874 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.229 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch