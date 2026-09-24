XETRA-Handel So performt der SDAX aktuell

Am Donnerstag geht es im SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.94 Prozent auf 18’173.94 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 92.991 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.235 Prozent auf 18’302.56 Punkte an der Kurstafel, nach 18’345.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18’122.70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’302.56 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0.048 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’437.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der SDAX bei 17’963.71 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 17’024.23 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.71 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Shelly (+ 3.73 Prozent auf 66.80 EUR), Medios (+ 2.60 Prozent auf 10.26 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.76 Prozent auf 31.22 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1.68 Prozent auf 24.20 EUR) und Südzucker (+ 1.49 Prozent auf 12.30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-9.81 Prozent auf 14.25 EUR), secunet Security Networks (-4.84 Prozent auf 236.00 EUR), Basler (-4.05 Prozent auf 23.70 EUR), pbb (-3.78 Prozent auf 3.05 EUR) und HelloFresh (-3.48 Prozent auf 2.61 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die LPKF Laser Electronics-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 220’203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.229 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch