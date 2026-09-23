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SDAX-Marktbericht 23.09.2026 09:28:15

Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am Mittwoch in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch notiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.20 Prozent höher bei 18’448.36 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 92.465 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.371 Prozent auf 18’479.22 Punkte an der Kurstafel, nach 18’410.84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18’479.22 Punkte, das Tagestief hingegen 18’436.05 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1.46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’564.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, notierte der SDAX bei 18’157.00 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 23.09.2025, mit 17’008.73 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.30 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 2.78 Prozent auf 6.48 EUR), OHB SE (+ 2.12 Prozent auf 173.60 EUR), Kontron (+ 1.79 Prozent auf 21.60 EUR), Medios (+ 1.78 Prozent auf 10.28 EUR) und Vincorion (+ 1.48 Prozent auf 18.89 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen KWS SAAT SE (-6.23 Prozent auf 73.70 EUR), NORMA Group SE (-1.94 Prozent auf 16.20 EUR), HORNBACH (-1.16 Prozent auf 85.30 EUR), Energiekontor (-0.59 Prozent auf 25.20 EUR) und Vossloh (-0.47 Prozent auf 53.25 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 66’142 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.246 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat mit 2.21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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