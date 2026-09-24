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24.09.2026 20:29:13

EQS-Adhoc: HelloFresh SE erwartet Umsatz für das dritte Quartal 2026 unter der Markterwartung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

HelloFresh
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EQS-Ad-hoc: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
HelloFresh SE erwartet Umsatz für das dritte Quartal 2026 unter der Markterwartung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

24.09.2026 / 20:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)

 

HelloFresh SE erwartet Umsatz für das dritte Quartal 2026 unter der Markterwartung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

 

ISIN: DE000A161408
WKN: A16140
Börsenkürzel: HFG
LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57
Börse: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard)

 

Berlin, 24. September 2026 – Die Back-to-School-Periode, die eine wichtige Saison für die Neukundengewinnung und daher von besonderer Bedeutung für die Geschäftsergebnisse der HelloFresh SE (die „Gesellschaft“) ist, ist nun weitgehend abgeschlossen. Auf Grundlage der für diesen Zeitraum verfügbaren Daten hat der Vorstand der Gesellschaft heute seine vorläufige Bewertung der Ergebnisse dieses Zeitraums und ihrer Auswirkungen auf das dritte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen. Diese Bewertung hat ergeben, dass in der Back-to-School-Periode nicht das Volumen an Neukunden gewonnen werden konnte, das erforderlich gewesen wäre, um die zuletzt veröffentlichte Prognose und die aktuelle Markterwartung für das Geschäftsjahr 2026 und für das dritte Quartal 2026 zu erreichen. Die schwächere Neukundengewinnung ist überwiegend auf den Umfang der Reduzierung der Marketingausgaben im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückzuführen, die im Vergleich zum ersten Halbjahr 2026 stärker ausgeprägt ist.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das dritte Quartal 2026 einen währungsbereinigten Rückgang des konsolidierten Umsatzes der Gesellschaft zwischen 11 % und 12 % gegenüber dem Vorjahr (Q3 2025: ein währungsbereinigter Rückgang um 9,3 % gegenüber dem Vorjahr). Damit bleibt der Umsatz hinter der jüngsten Markterwartung zurück, die die Gesellschaft mit einem währungsbereinigten Rückgang um 6,8 % gegenüber dem Vorjahr ermittelt hat (arithmetisches Mittel der zuletzt veröffentlichten Analystenschätzungen, Stand: 24. September 2026).

Das bereinigte EBITDA („AEBITDA“) für das dritte Quartal 2026 wird zwischen ca. EUR 45 Mio. und ca. EUR 55 Mio. auf währungsbereinigter Basis erwartet (Q3 2025: EUR 40 Mio. auf Basis der Berichtswährung, Analystenkonsensus: EUR 57,2 Mio. auf währungsbereinigter Basis (arithmetisches Mittel der zuletzt veröffentlichten Analystenschätzungen, Stand: 24. September 2026)).

 

Der Vorstand hat daher heute beschlossen, die Prognose der Gesellschaft für das gesamte Geschäftsjahr 2026 wie folgt anzupassen:

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr einen währungsbereinigten Rückgang des Umsatzes der HelloFresh-Gruppe um 9 % bis 11 % (Analystenkonsens: Rückgang um 6,9 % (arithmetisches Mittel der zuletzt veröffentlichten Analystenschätzungen auf währungsbereinigter Basis, Stand: 24. September 2026 wobei sich die höchste Analystenschätzung auf einen Rückgang von 5,9 % und die Niedrigste auf 9,0 % beläuft)); bisherige Prognose der Gesellschaft: währungsbereinigter Rückgang am unteren Ende der Spanne von 3 % bis 6 %). Dementsprechend passt die Gesellschaft ihre Prognose für das währungsbereinigte AEBITDA der HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2026 auf nunmehr EUR 350 Mio. bis EUR 370 Mio. auf währungsbereinigter Basis an (Analystenkonsens: EUR 375,6 Mio. auf währungsbereinigter Basis (arithmetisches Mittel der zuletzt veröffentlichten Analystenschätzungen zum AEBITDA der HelloFresh-Gruppe, Stand: 24. September 2026)); bisherige Prognose der Gesellschaft: EUR 375 Mio. bis EUR 425 Mio. auf währungsbereinigter Basis).

Die Gesellschaft wird ihre Finanzzahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026 wie geplant am 5. November 2026 veröffentlichen. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026 können von den in dieser Mitteilung dargestellten Zahlen und Spannen abweichen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen sind ungeprüft und beruhen auf vorläufigen Erkenntnissen.

Hinsichtlich der Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen währungsbereinigter Umsatz und währungsbereinigtes AEBITDA verweist die Gesellschaft auf die entsprechenden Definitionen in ihrem Geschäftsbericht 2025 auf Seite 22, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist.

 

Mitteilende Person beim Emittenten
Dr. Christian Ries
SVP People & Legal (Group General Counsel)
HelloFresh SE, Prinzenstrasse 89, 10969 Berlin		  
+49 (0) 160 96382504
cr@hellofresh.com
www.hellofreshgroup.com

 

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, der HelloFresh-Gruppe oder der Branche, in der die HelloFresh-Gruppe tätig ist, beziehen. Diese Aussagen sind an Begriffen wie „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „anstreben“ oder „prognostizieren“ und ähnlichen Ausdrücken oder an ihrem Kontext erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen zu: Strategien, Ausblick und Wachstumsaussichten; künftigen Plänen und dem Potenzial für künftiges Wachstum; dem Wachstum von Produkten und Dienstleistungen in neuen Märkten; Branchentrends; sowie den Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und aktuellen Annahmen und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch eine andere Person übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäusserten Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen wird nicht übernommen.



Ende der Insiderinformation

24.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstrasse 89
10969 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@hellofresh.com
Internet: www.hellofreshgroup.com
ISIN: DE000A161408
WKN: A16140
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg (Euro MTF)
LEI Code: 391200ZAF4V6XD2M9G57
EQS News ID: 2405176

 
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2405176  24.09.2026 CET/CEST

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