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HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

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17.08.2026
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18.08.2026 06:33:33

HelloFresh Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen hätten weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Marcus Diebel am Montagabend. Doch der Kochboxenversender habe von anhaltenden Umsatzunsicherheiten für das laufende Quartal gesprochen. Diebel will an der Seitenlinie bleiben, bis es klarere Signale für eine bessere Geschäftsdynamik inklusive neuer Kunden gebe./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 20:17 angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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06:33 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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