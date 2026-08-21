HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HelloFresh Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 5 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im zweiten Halbjahr müsse der Kochboxen- und Menulieferant beweisen, dass er das richtige Rezept zum Abbremsen des Umsatzrückgangs habe und womöglich wieder wachse, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dazu gehöre, neue Kunden zu akquirieren./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2.88 €
|
Abst. Kursziel*:
21.49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.11%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|SDAX aktuell: SDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
20.08.26
|XETRA-Handel SDAX gibt nach (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|XETRA-Handel SDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu HelloFresh
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|2.69
|-0.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|
JP Morgan Chase & Co.
Ahold Delhaize Underweight
|09:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
CTS Eventim Buy
|08:39
|
Deutsche Bank AG
AIXTRON Hold
|08:39
|
Deutsche Bank AG
HelloFresh Hold
|08:07
|
RBC Capital Markets
International Consolidated Airlines Outperform
|07:44
|
Bernstein Research
SpaceX Outperform
|07:31
|
Bernstein Research
Schneider Electric Outperform