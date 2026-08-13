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HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

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14.08.2026 06:52:31

HelloFresh Underweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 4,40 auf 3,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es stünden weiterhin Fragezeichen hinter der Umsatzentwicklung, schrieb Andrew Ross am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Die Erklärung für die Schwäche im Geschäft mit Fertigmenüs überzeugte ihn jedenfalls nicht ganz. Er schätzt, dass sich insbesondere die Investitionen ins Marketing nicht mehr so gut auszahlen. Die US-Daten für die Barclays-Kreditkarten sprächen im Juni und Juli für weiter maues Geschäft bei Fertigmenüs und Kochboxen. Ross ist auch mit Blick auf die mittelfristigen Barmittelzuflüsse skeptisch./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HelloFresh Underweight
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
3.10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
3.40 € 		Abst. Kursziel*:
-8.74%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
3.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.26%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
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07:54 HelloFresh Neutral UBS AG
06:52 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
13.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
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