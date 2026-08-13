HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 4,70 auf 3,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ziele des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters erschienen zunehmend ambitioniert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Wichtig sei der Erfolg der Back-to-School-Aktion mit saisonalen Kampagnen und Sonderangeboten zum Ende der Sommerferien und zum Schulstart./rob/ag/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3.60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3.40 €
|
Abst. Kursziel*:
5.98%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.46%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE continues focus on profitability and efficiency (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE setzt Fokus weiterhin auf Profitabilität und Effizienz (EQS Group)
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu HelloFresh
|07:54
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|07:54
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|2.92
|-9.29%
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|09:20
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