Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der vor einer Investorenveranstaltung vorgestellte Ausblick auf 2027 liege beim Nettoergebnis über der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb Philip Kett am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte auf ein positives Marktecho stoßen, da der Rückversicherer üblicherweise sehr konservativ plane./rob/gl/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
291.80 €
|
Abst. Kursziel*:
11.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
297.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.43%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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