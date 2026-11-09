Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hannover Rück Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer mache klar Schiff vor dem Kapitalmarkttag am 25. November, schrieb Ben Cohen am Montag in seiner Auswertung der Neunmonatszahlen. Besonders bemerkenswert sei die vorsichtigere Haltung in den Bereichen Lebens- und Krankenversicherung (L&H) sowie Schaden- und Unfallversicherung (P&C). Die Chance auf eine wirklich positive Überraschung sieht er einzig im Bereich der Ausschüttungen an die Aktionäre./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
289.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.18%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
290.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.71%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
09.11.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Analyse: UBS AG vergibt Buy an Hannover Rück-Aktie (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Hannover Rück will Rekordgewinn zugunsten von Reserven deckeln (AWP)
|
09.11.26
|Sector Perform für Hannover Rück-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Hannover Rück-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Hannover Rück
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|259.80
|-0.23%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:52
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Overweight
|07:51
|
Bernstein Research
E.ON Outperform
|07:51
|
UBS AG
GEA Buy
|07:50
|
Bernstein Research
Engie Outperform
|07:49
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy
|07:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Scout24 Buy
|07:40
|
RBC Capital Markets
Siemens Sector Perform