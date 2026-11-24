NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die bei einer Investorenveranstaltung vorgestellten Wachstumsziele für die kommenden Jahre lägen leicht über den Markterwartungen, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch er sei sich nicht sicher, ob sie ausreichten, die im Branchenvergleich hohe Bewertung des Rückversicherers zu rechtfertigen./rob/gl/stw;