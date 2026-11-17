Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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Hannover Rück Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 251 auf 271 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Selbst Seelenfrieden habe einen Preis, schrieb Claudia Gaspari am Dienstag in ihrem Kommentar zu Europas Versicherungsbranche. Sie goutiert die Defensivqualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung und Bilanzstärke. Allerdings habe die jüngste Kursstärke den Sektor entgegen schwächelnder Fundamentaldaten zu weit nach oben getrieben. Sie rät nun zur Untergewichtung der Branche in den Anlageportfolios. Ihre Top-Empfehlungen bleiben Prudential und Hiscox für überdurchschnittliches Wachstum. Generali sieht sie dagegen am kritischsten wegen einer aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigten Übernahmefantasie-Prämie./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 03:45 / GMT ;
|Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
271.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
294.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.01%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
299.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.43%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
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