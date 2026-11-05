Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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Hannover Rück Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des Rückversicherers habe zwar positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings habe die Solvency-II-Quote die Markterwartung deutlich verfehlt. Diesbezüglich würden nun einige Fragen laut. Dies gelte auch für das Wachstum, das sich zwar verbessert habe, aber im Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung weiterhin unter dem angepassten Ziel liege./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
270.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
288.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.38%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
287.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.12%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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