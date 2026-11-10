LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 246 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die aktuelle Konzernstrategie habe bisher jede Hürde genommen, die Gesamtrendite der Aktien sei aber der Branche und den meisten Konkurrenten hinterhergehinkt, schrieb Ivan Bokhmat am Montag nach dem guten Quartalsbericht. Der Kapitalmarkttag dürfte für Kontinuität im schwächeren Umfeld stehen. Die Qualität hält Bokhmat für eingepreist./ag/ajx;