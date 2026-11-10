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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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10.11.2026 10:41:06

Hannover Rück Underweight

Hannover Rück
270.79 CHF 1.63%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 246 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die aktuelle Konzernstrategie habe bisher jede Hürde genommen, die Gesamtrendite der Aktien sei aber der Branche und den meisten Konkurrenten hinterhergehinkt, schrieb Ivan Bokhmat am Montag nach dem guten Quartalsbericht. Der Kapitalmarkttag dürfte für Kontinuität im schwächeren Umfeld stehen. Die Qualität hält Bokhmat für eingepreist./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
251.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
293.00 € 		Abst. Kursziel*:
-14.33%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
294.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.68%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
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10:41 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:20 Hannover Rück Buy UBS AG
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