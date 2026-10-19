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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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19.10.2026
SWX
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20.10.2026 07:32:24

Hannover Rück Sector Perform

Hannover Rück
254.55 CHF 0.71%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 270 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Hannover Rück erhöhte der Experte jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) der Jahre 2027 und 2028./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
273.00 € 		Abst. Kursziel*:
2.56%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
274.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.04%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
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18.09.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
09.09.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
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