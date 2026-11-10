Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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Hannover Rück Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück von 314 auf 326 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein gutes drittes Quartal. Nun richte sich der Fokus auf den Investorentag am 25. November - mit einem erwarteten Ausblick auf das Jahr 2027 und mittelfristigen Zielen. Er rechnet damit, dass trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung steigende Gewinne in Aussicht gestellt werden. Die Bewertung der Papiere sei nach zuletzt guter Entwicklung nicht mehr so ungewöhnlich niedrig./rob/tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
|
Unternehmen:
Hannover Rück
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
292.60 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
295.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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KGV*:
-
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