NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 9. November erwarteten Quartalszahlen seine Schätzungen. Gemäß der üblichen Praxis geht der Analyst davon aus, dass der Rückversicherer für das dritte Quartal sein gesamtes Großschadenbudget in Anspruch nehmen wird. Hossains Jahresüberschussprognose entspricht eigenen Angaben zufolge dem Unternehmensziel. Da Hannover Rück am 25. November einen neuen Strategieplan vorstellen wird, sieht Hossain obendrein kaum Anreiz für den Dax-Konzern, sein Jahresziel sonderlich zu übertreffen ? "wohl auch, um im Hinblick auf den neuen Plan noch Spielraum nach oben zu lassen", schrieb er./ck/rob/jha/;