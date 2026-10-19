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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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20.10.2026 16:13:26

Hannover Rück Neutral

Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 9. November erwarteten Quartalszahlen seine Schätzungen. Gemäß der üblichen Praxis geht der Analyst davon aus, dass der Rückversicherer für das dritte Quartal sein gesamtes Großschadenbudget in Anspruch nehmen wird. Hossains Jahresüberschussprognose entspricht eigenen Angaben zufolge dem Unternehmensziel. Da Hannover Rück am 25. November einen neuen Strategieplan vorstellen wird, sieht Hossain obendrein kaum Anreiz für den Dax-Konzern, sein Jahresziel sonderlich zu übertreffen ? "wohl auch, um im Hinblick auf den neuen Plan noch Spielraum nach oben zu lassen", schrieb er./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:19 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
270.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
274.20 € 		Abst. Kursziel*:
-1.53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
274.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.68%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
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16:13 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:32 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
18.09.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
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08.09.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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