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25.11.2026 12:13:44
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Hannover Rück-Aktie mit Sector Perform
Hannover Rück-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen unterzogen.
Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Vor einer Investorenveranstaltung habe der Rückversicherer den Ausblick auf 2027 sowie Ziele für die Jahre bis 2029 vorgestellt, schrieb Ben Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ersterer liege leicht über den Erwartungen. Die Wachstumsziele für das operative Ergebnis (Ebit) überträfen die durchschnittlichen Markterwartungen ebenfalls, entsprächen aber seinen Prognosen. Hannover Rück bleibe der beste europäische Branchenvertreter. Der Bewertungsaufschlag preise dies aber schon ein.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:57 Uhr mit Abschlägen von 0.3 Prozent bei 296.80 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 5.66 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18’778 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 17.1 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:57 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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