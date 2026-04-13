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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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13.04.2026 10:33:04

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die frühen Phase-1b-Daten des Antikörpers B7H4 gegen resistente Ovarialkarzinome seien vielversprechend, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Sie seien allerdings vergleichbar mit Mitteln der Konkurrenz, die zeitlich die Nase vorn hätten./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 06:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 06:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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10:33 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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10.04.26 GSK Neutral UBS AG
07.04.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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