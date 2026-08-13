Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Broadcom gewesen.
Vor 10 Jahren wurde die Broadcom-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Broadcom-Aktie 17.25 USD wert. Bei einem Broadcom-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 579.811 Broadcom-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 241’230.36 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Anteils am 12.08.2026 auf 416.05 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 241’230.36 USD, was einer positiven Performance von 2’312.30 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Broadcom belief sich zuletzt auf 1.98 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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