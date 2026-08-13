S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Under Armour-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Under Armour-Anteile letztlich bei 41.09 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 243.368 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’280.12 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Anteils am 12.08.2026 auf 5.26 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 87.20 Prozent abgenommen.

Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 2.30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch